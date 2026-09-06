В Пироговском Университете объяснили, какие родинки могут указывать на проблемы В Пироговском Университете назвали признаки появления меланомы на коже

Москва6 сен Вести.В Пироговском Университете рассказали, в каких случаях изменение родинки может указывать на серьезные проблемы – в частности, на образование меланомы. Об этом сообщается в Telegram-канале РНИМУ для СМИ.

По словам доцента кафедры госпитальной хирургии Алексея Шабрина, не каждое изменение – повод обращаться к врачу, но есть несколько признаков, по которым можно определить опасную родинку. В этом вопросе можно ориентироваться на принцип ABCDE.

A — асимметрия. Если мысленно разделить родинку на две части, в норме они должны быть примерно похожи. Если одна половина заметно отличается от другой, образование стоит показать дерматологу объяснил эксперт

B — это границы. Если у родинки неровные, размытые, рваные или нечеткие контуры, это повод насторожиться. При этом сама по себе неправильная форма – еще не признак злокачественной опухоли.

В пункте C говорится о цвете. Если в одной родинке сочетаются разные оттенки коричневого, черного, красного, серого или других цветов, лучше обратить на это внимание, особенно если цвет стал таким недавно.

Пункт D — диаметр. Сам по себе размер еще ни о чем не говорит и меланома может быть маленькой, но крупные образования в любом случае требуют внимания.

Наконец, E — эволюция, то есть изменение со временем. Это довольно важный признак: если родинка меняется, будь то размер, цвет или форма, начинает возвышаться над кожей или вызывает новые ощущения, это точно повод пойти к врачу.

Меланома, по словам эксперта, специфического внешнего вида не имеет. Это может быть плоское или слегка возвышающееся пигментное образование, отличающееся от других родинок. Она может иметь неоднородую окраску или неправильную форму и постепенно меняться. Меланомы возникают как из уже существующих родинок, так и на чистой коже, поэтому при появлении подозрений лучше всего обратиться к врачу.