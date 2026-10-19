Врач предупредила, чем может грозить нехватка витамина D Врач Демьяновская: постоянный упадок сил может говорить о нехватке витамина D

Москва19 окт Вести.Раздражительность, сонливость, апатия и лень в осенний период могут свидетельствовать о нехватке в организме витамина D. Об этом рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" невролог Екатерина Демьяновская.

В беседе с RT она отметила, что недостаток этого витамина особенно заметен осенью, когда на улице пасмурно и организм не получает достаточно солнечных лучей.

В итоге витамин D вырабатывается хуже, а его недостаток легко спутать с обычной усталостью сказала эксперт

Кроме того, от витамина D зависят работа нервной системы, обмен веществ, состояние кожи и волос, скелета и зубов.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в СПб Артур Бернацкий рассказал, что витамин D содержится в жирных продуктах и употреблять их нужно с утра, так как они лучше усваиваются