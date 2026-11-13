Москва13 ноя Вести.Короткие прогулки под солнцем, умеренное употребление в пищу жирной рыбы и яиц позволит людям, которые работают в офисе, добирать витамин D без лишних усилий. Об этом рассказала нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с изданием "Абзац".

По словам специалиста, самое безопасное время для прогулки – с 10.00 до полудня. Она пояснила: во время кратковременного, но регулярного пребывания на солнце кожа способна вобрать в себя достаточно витамина D. Для этого даже необязательно оголять руки, достаточно лишь подставить лицо солнечным лучам на 15-20 минут.

С едой получить витамин D гораздо проще – это жирная рыба, та же скумбрия или селедка хотя бы раз в неделю, но не суперсоленая, иначе это пользы не принесет. В яйцах также есть витамин D, один или два желтка в день возможно дозировать добавила Шарапова

Нутрициолог при этом уточнила: если "человек дефицитный сам по себе", то еда не сможет полностью восполнить нехватку витамина D, но будет полезна в качестве поддерживающей меры. Она также отметила, что людям с проблемами с ЖКТ и с трудностями усвоения пищи следует употреблять жирную рыбу с осторожностью.

Получить дополнительную дозу витамина можно и в солярии. Однако собеседница издания предупредила, что этот способ имеет противопоказания в виде наличия онкологии и других заболеваний кожи.