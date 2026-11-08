В Роспотребнадзоре рассказали, как легко привыкнуть к короткому световому дню

Роспотребнадзор: прогулки помогают легче перенести сокращение светового дня В Роспотребнадзоре рассказали, как легко привыкнуть к короткому световому дню

Москва8 ноя Вести.Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки, физическая активность и режим сна помогут легче привыкнуть к короткому световому дню. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Осенью и зимой световой день заметно сокращается​​​. Из‑за этого ухудшается настроение, падает работоспособность и страдает общее самочувствие говорится в сообщении

Ведомство рекомендует днем не зашторивать окна в помещении, при необходимости использовать лампы. Также важно чаще гулять даже в пасмурную погоду. 20-30 минут на свежем воздухе могут заметно улучшить состояние и придать бодрости.

Кроме того, при коротком световом дне регулярные физические нагрузки помогают поддерживать эмоциональный фон.

Также специалисты советуют ложиться и вставать в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, в первую очередь - источники витамина D.