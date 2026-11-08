Москва8 нояВести.Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки, физическая активность и режим сна помогут легче привыкнуть к короткому световому дню. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Осенью и зимой световой день заметно сокращается. Из‑за этого ухудшается настроение, падает работоспособность и страдает общее самочувствиеговорится в сообщении
Ведомство рекомендует днем не зашторивать окна в помещении, при необходимости использовать лампы. Также важно чаще гулять даже в пасмурную погоду. 20-30 минут на свежем воздухе могут заметно улучшить состояние и придать бодрости.
Кроме того, при коротком световом дне регулярные физические нагрузки помогают поддерживать эмоциональный фон.
Также специалисты советуют ложиться и вставать в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, в первую очередь - источники витамина D.