Терапевт Елиневская: при перепадах температуры осенью надо одеваться послойно

Врач рассказала, как легче переносить резкие перепады температуры осенью Терапевт Елиневская: при перепадах температуры осенью надо одеваться послойно

Москва10 окт Вести.Послойная одежда, минимизация резкого перехода из теплого помещения на холод и физическая активность облегчит адаптацию к осенним перепадам температуры, сообщила ТАСС терапевт Дарья Елиневская.

Осенью стоит одеваться послойно, избегать резкого выхода из теплого помещения на холод, поддерживать регулярную умеренную физическую активность на свежем воздухе сказала доктор

Она подчеркнула, что особенно на эти советы следует обратить внимание людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.