Москва10 октВести.Послойная одежда, минимизация резкого перехода из теплого помещения на холод и физическая активность облегчит адаптацию к осенним перепадам температуры, сообщила ТАСС терапевт Дарья Елиневская.
Осенью стоит одеваться послойно, избегать резкого выхода из теплого помещения на холод, поддерживать регулярную умеренную физическую активность на свежем воздухесказала доктор
Она подчеркнула, что особенно на эти советы следует обратить внимание людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.