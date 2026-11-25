Врач рассказала, отказ от какой привычки может спасти от травм в гололед Врач Павлова: первое правило безопасности в гололед - походка пингвина

Москва25 ноя Вести.Во время гололеда не следует ходить с руками в карманах, поскольку это мешает удерживать равновесие, рассказала врач общей практики Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru.

Первое правило безопасного шага в гололед - походка пингвина. Наступайте на всю стопу, слегка согните колени и наклоните корпус вперед. Центр тяжести должен быть стабилен. Категорически запрещено прятать руки в карманы - так вы удержите баланс в критическую секунду. сказала эксперт

Если избежать падения не удается, врач рекомендует сгруппироваться, согнуть руки в локтях, прижать подбородок к груди и постараться упасть на бок.

Если падение неизбежно, главная ошибка - выставлять прямые руки вперед или приземляться на локти. Так ломаются лучевые кости и ключицы. Согните локти, прижмите подбородок к груди, сгруппируйтесь и постарайтесь завалиться на бок. Мышцы бедра и плеча смягчат удар, распределив нагрузку по телу. Падая назад, ни в коем случае не запрокидывайте голову отметила доктор

Кроме того, Павлова советует отказаться зимой от обуви на высоких каблуках и использовать специальные резиновые ледоступы с металлическими шипами.

Ранее травматолог Андрей Литвиненко порекомендовал носить объемную и толстую одежку в гололед, которая смягчит возможное падение.