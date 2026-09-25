Врач Полякова: обезвоживание в холодную погоду возникает не реже, чем в жару

Врач Полякова предупредила об опасности обезвоживания в холода Врач Полякова: обезвоживание в холодную погоду возникает не реже, чем в жару

Москва25 сен Вести.Обезвоживание в холодную погоду может грозить человеку так же часто, как в жару, предупредила в беседе с RT врач Анастасия Полякова.

Она отметила, что обезвоживанию при холодах могут способствовать менее выраженное ощущение жажды, а также потери организмом жидкости при дыхании и потоотделении.

При снижении температуры организм стремится сохранить тепло: поверхностные сосуды кожи сужаются, в результате чего увеличивается объем циркулирующей крови и снижается чувствительность рецепторов, которые передают в головной мозг сигнал о необходимости восполнить жидкость обратила внимание врач

Чтобы снизить риск обезвоживания, нужно пить воду небольшими порциями весь день, не дожидаясь сильного чувства жажды, настояла она.

Для этого подойдут теплая питьевая вода или травяные чаи, поскольку они помогают согреться. Универсальной нормы потребления жидкости нет, однако взрослым людям в среднем можно ориентироваться на 1,5-2 л в сутки. При хронических заболеваниях, в частности сердечной или почечной недостаточности, необходимый объем жидкости следует обсудить с лечащим врачом резюмировала Полякова

Ранее врач-терапевт Елена Шураева рассказала, какое количество воды в день должен пить человек.