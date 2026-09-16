При написании нас консультировала:

Елена Шураева

врач-терапевт, нутрициолог

Зачем организму нужна вода

Вода необходима для организма, но точная суточная норма до сих пор вызывает споры. Как избежать обезвоживания, какой режим соблюдать, и правда ли, что питье воды влияет на контроль веса — расскажем в статье.

Вода участвует практически во всех физиологических процессах: от усвоения веществ до их выведения. Она необходима для:

работы печени и почек — органов, отвечающих за детоксикацию;

эффективного гидролиза (разложения на новые соединения) жиров, белков и углеводов;

поддержания электролитного баланса;

терморегуляции — распределения тепла, выделяемого при обмене веществ;

функционирования суставов.

В воде питательные вещества и биологически активные соединения переходят в форму, доступную для усвоения клетками.

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И еще несколько полезных свойств потребления нужного количества воды:

Повышение уровня энергии

Дефицит жидкости способен спровоцировать обезвоживание, возникающее при несоответствии между потерей и поступлением воды в организм. Это состояние часто сопровождается снижением уровня энергии и ухудшением общего самочувствия. Регулярное потребление воды помогает предотвратить перегрузку внутренних органов и сохранить жизненный тонус.

Улучшение когнитивных функций

Даже легкое обезвоживание может негативно сказаться на когнитивных способностях. Оно может вызывать затрудненное мышление, снижение концентрации внимания и ухудшение кратковременной памяти. Оптимальный уровень гидратации способствует ясности ума и может положительно повлиять на эмоциональное состояние.

Профилактика головных болей

Недостаток жидкости нередко связан с возникновением головной боли, включая мигрень. Поддержание водного баланса организма может помочь снизить частоту и интенсивность таких симптомов.

Нормализация пищеварения

Недостаточное потребление жидкости может быть одной из причин нерегулярного стула и запоров. Гидратация играет важную роль в поддержании активности пищеварительной системы, способствуя профилактике и облегчению симптомов запора.

Источник: unsplash.com

Симптомы обезвоживания:

снижение энергии и когнитивных функций;

ухудшение памяти и концентрации;

головная боль, включая мигрень;

сухость кожи, запоры, общее недомогание.

Вода и похудение: сколько пить, чтобы сбросить вес

Регулярное употребление помогает контролировать аппетит: стакан воды за 30 минут до еды может уменьшить чувство голода, а спустя час — улучшить усвоение питательных веществ.

Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог: "500 мл перед едой снижает калорийность приема пищи на 75-90 ккал. Гидратация повышает окисление жиров на 16-30% в течение часа после употребления. Сама вода не "сжигает жир" — она оптимизирует метаболические процессы"

Суточная норма: сколько литров воды в день нужно пить

Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог: "Научно обоснованная формула потребления воды: 30-35 мл на кг веса с учетом корректирующих факторов"

Пример: при весе 72 кг — около 2,5 л в день.

Популярная рекомендация "8 стаканов в день" не учитывает массу тела, климат и образ жизни. Дневной объем потребления варьируется от 1,5 до 3,7 л, включая жидкость из пищи.

Рекомендуемые уровни потребления воды и напитков для поддержания водного баланса:

Пол и возраст Норма воды в день Дети 1-3 лет ~1,3 л Дети 4-8 лет ~1,6 л Девочки 9-13 лет ~2,1 л Мальчики 9-13 лет ~2,4 л Подростки 13-17 лет ~2 л Мужчины, 18-64 года 1,3 — 2,2 л Женщины, 18-64 года 1,0 — 2,2 л Мужчины старше 65 лет 1,4 — 1,5 л Женщины старше 65 лет 1,0 — 1,8 л

Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог: "Физическая активность требует дополнительно 500-800 мл на час интенсивных упражнений. При температуре выше 25°C потребность увеличивается на 15-20%. Важно: при хронической сердечной недостаточности и болезнях почек требуется индивидуальная коррекция объема потребляемой жидкости"

Как правильно пить воду в течение дня

Хотя ориентировочное количество потребления воды известно, не менее важно учитывать, как именно распределяется вода в течение дня. Большие объемы за один раз нецелесообразны: организм способен усваивать воду с определенной скоростью — примерно 300 мл за 15 минут натощак и до 800 мл в час при наполненном желудке.

Рекомендации

Начинайте день, выпивая немного воды.

Пейте за 30 минут до еды и через час после.

Пейте 300 мл за 2–3 часа до сна, если это не вызывает дискомфорта.

Учитывайте жидкость из пищи.

Источник: unsplash.com

Когда говорят о водном балансе, чаще всего имеют в виду воду, которую мы пьём. До 40% суточной нормы жидкости организм получает из пищи — особенно из фруктов, овощей, супов и молочных продуктов.

арбуз состоит из воды на 90%+,

в огурцах и клубнике — около 92%,

в супе — до 80%,

даже картофель и хлеб вносят свой вклад.

Если ориентироваться на стандартные 2 литра воды в день, примерно 0,8 литра можно "добрать" с едой. Это важно учитывать, чтобы не переоценивать потребность в питьевой воде и избежать избыточной нагрузки на почки.

Как сформировать привычку пить воду

Держите воду под рукой: на рабочем месте, в дороге, дома. Используйте напоминания: приложения или будильники. Увеличивайте объем постепенно, начиная с комфортного уровня. Пейте равномерно, по 150–250 мл питьевой воды каждые 1–2 часа. Добавляйте вкус — лимон, мята, огурец помогают отказаться от сладких напитков.

При условном пятиразовом питании формируется около семи порций воды — это примерно 1700–1800 мл. Остальной объем может быть компенсирован за счёт еды. Однако универсальных норм не существует: индивидуальные потребности могут меняться в зависимости от образа жизни, климата и состояния здоровья. Некоторым людям комфортно выпить дополнительное количество воды в течение дня, тогда как другие могут чувствовать себя лучше при сокращении утренней или вечерней порции.

Употребление во время еды не представляет угрозы для здоровья и в большинстве случаев может быть даже полезным. Обычная питьевая вода, включая газированную, допустима к употреблению во время еды, если она не вызывает индивидуального дискомфорта.

Источник: unsplash.com

Запивание не нарушает пищеварение и не «разбавляет» желудочный сок — это распространённый миф, не подтвержденный медицинскими данными. В некоторых случаях возможны неприятные ощущения, такие как повышенное газообразование или изжога — особенно при употреблении газированной воды. В подобных ситуациях стоит ориентироваться на собственные ощущения и при необходимости скорректировать режим питья.

Людям, привыкшим утолять жажду сладкими газированными напитками или другими напитками с добавками, может быть сложно сразу перейти на необходимый объем питьевой воды. Однако сформировать устойчивую привычку пить воду возможно — для этого важно соблюдать вышеупомянутые правила.

Чем опасны дефицит или избыток жидкости в организме

Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог: "Признаки нарушения водного баланса Дегидратация проявляется при потере всего 1-2% массы тела: Моча темно-желтого цвета

Снижение когнитивных функций на 10-12%

Учащение пульса в покое Гипергидратация встречается редко (менее 0,5% случаев) и проявляется отеками, тошнотой и электролитными нарушениями"

За один раз организм способен безопасно усвоить не более одного стакана (300–400 мл) за раз натощак, и до 600–800 мл при наполненном желудке. Превышение этих объёмов может вызвать чувство тяжести, дискомфорт в животе или тошноту.

Источник: unsplash.com

В течение одного часа без нагрузки (в покое) оптимальный объём — до 1000 мл в час. При повышенной физической активности и интенсивной потере жидкости (например, при жаре или занятиях спортом), допустимый объем может быть немного выше, но при этом важно контролировать самочувствие.

Риск водной интоксикации (гипонатриемии) — редкое, но опасное состояние, при котором уровень натрия в крови резко снижается из-за большого количества воды. Это может привести к отеку клеток и нарушению работы органов, включая мозг.

Повышенная нагрузка на почки — они способны вывести не более 0,8–1,0 литра воды в час.

Нарушение пищеварения — избыток жидкости может растянуть желудок и замедлить переваривание пищи.

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Рекомендация:

Пейте воду небольшими порциями (по 150–250 мл), равномерно распределяя ее в течение дня. Это позволяет поддерживать водный баланс без перегрузки организма.

Особенности потребления разных видов воды

Для ежедневного употребления оптимальна вода с минерализацией 200-500 мг/л. Высокоминерализованная вода (>1 г/л) может нарушать кислотно-щелочной баланс при постоянном употреблении. При мочекаменной болезни требуется индивидуальный подбор минерального состава.

Минеральная вода — это природная вода, содержащая растворенные минеральные соли и микроэлементы, такие как кальций, магний, натрий, сульфаты и гидрокарбонаты. По степени минерализации минеральную воду делят на:

Лечебную (более 10 г/л) — используется строго по медицинским показаниям.

Лечебно-столовую (1–10 г/л) — может применяться как в профилактических целях, так и при определенных заболеваниях.

Столовую (до 1 г/л) — подходит для ежедневного употребления, но из-за наличия солей в составе не рекомендуется употреблять большое количество воды без консультации врача. Может быть как природного, так и искусственного происхождения. Её состав приближен к обычной питьевой воде, но с добавлением небольшого количества минералов. Она безопасна для ежедневного использования и обычно не оказывает выраженного терапевтического действия.

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Фильтрованная вода проходит очистку с помощью бытовых или промышленных фильтров — удаляются хлор, механические примеси и некоторые загрязнители. Такая вода пригодна для питья и приготовления пищи, особенно в районах с централизованным водоснабжением. Минеральный состав фильтрованной питьевой воды может быть обеднен, поэтому при длительном употреблении желательно сбалансированное питание или дополнительное восполнение минералов.

Какая температура воды полезнее: горячая, холодная или комнатной?

Комнатная температура (около 20–25 °C)

Оптимальна для большинства людей. Такая вода не раздражает желудок, легко усваивается и не вызывает резких реакций со стороны пищеварительной системы. Рекомендуется для регулярного употребления, особенно в течение дня и натощак.

Холодная (ниже 15 °C)

Может вызывать кратковременное замедление пищеварения и спазмы, особенно при наличии проблем с ЖКТ. Однако в жаркую погоду или после физической нагрузки холодная вода помогает быстрее снизить температуру тела и восстановить водно-солевой баланс. Главное — употреблять её медленно и небольшими порциями.

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Горячая (выше 40 °C)

Не предназначена для утоления жажды. Может обжечь слизистую оболочку рта и пищевода. Умеренно тёплая вода (35–40 °C) иногда используется утром для мягкого запуска пищеварения или как вспомогательное средство при простудных состояниях.

Часто задаваемые вопросы

Сколько воды нужно пить в день ребенку?

Дети более подвержены дегидратации — их почки концентрируют мочу на 25% менее эффективно.

Педиатрические рекомендации:

Дети 1-3 лет: ~1,3 л общей жидкости

Дети 4-8 лет: ~1,6 л общей жидкости

Дети 9-13 лет: ~2,1 л (девочки) и ~2,4 л (мальчики)

Можно ли заменить другими напитками?

Исследования опровергли миф о дегидратирующем эффекте кофе и чая. Умеренное потребление кофеиносодержащих напитков не вызывает дегидратации. Однако сладкие напитки и соки связаны с риском развития метаболического синдрома и диабета 2 типа.

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Сколько нужно воды после тренировки?