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При написании нас консультировала:
Зачем организму нужна вода
Вода участвует практически во всех физиологических процессах: от усвоения веществ до их выведения. Она необходима для:
- работы печени и почек — органов, отвечающих за детоксикацию;
- эффективного гидролиза (разложения на новые соединения) жиров, белков и углеводов;
- поддержания электролитного баланса;
- терморегуляции — распределения тепла, выделяемого при обмене веществ;
- функционирования суставов.
В воде питательные вещества и биологически активные соединения переходят в форму, доступную для усвоения клетками.
И еще несколько полезных свойств потребления нужного количества воды:
- Повышение уровня энергии
Дефицит жидкости способен спровоцировать обезвоживание, возникающее при несоответствии между потерей и поступлением воды в организм. Это состояние часто сопровождается снижением уровня энергии и ухудшением общего самочувствия. Регулярное потребление воды помогает предотвратить перегрузку внутренних органов и сохранить жизненный тонус.
- Улучшение когнитивных функций
Даже легкое обезвоживание может негативно сказаться на когнитивных способностях. Оно может вызывать затрудненное мышление, снижение концентрации внимания и ухудшение кратковременной памяти. Оптимальный уровень гидратации способствует ясности ума и может положительно повлиять на эмоциональное состояние.
- Профилактика головных болей
Недостаток жидкости нередко связан с возникновением головной боли, включая мигрень. Поддержание водного баланса организма может помочь снизить частоту и интенсивность таких симптомов.
- Нормализация пищеварения
Недостаточное потребление жидкости может быть одной из причин нерегулярного стула и запоров. Гидратация играет важную роль в поддержании активности пищеварительной системы, способствуя профилактике и облегчению симптомов запора.
Симптомы обезвоживания:
- снижение энергии и когнитивных функций;
- ухудшение памяти и концентрации;
- головная боль, включая мигрень;
- сухость кожи, запоры, общее недомогание.
Вода и похудение: сколько пить, чтобы сбросить вес
Регулярное употребление помогает контролировать аппетит: стакан воды за 30 минут до еды может уменьшить чувство голода, а спустя час — улучшить усвоение питательных веществ.
Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:
"500 мл перед едой снижает калорийность приема пищи на 75-90 ккал. Гидратация повышает окисление жиров на 16-30% в течение часа после употребления. Сама вода не "сжигает жир" — она оптимизирует метаболические процессы"
Суточная норма: сколько литров воды в день нужно пить
Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:
"Научно обоснованная формула потребления воды: 30-35 мл на кг веса с учетом корректирующих факторов"
Пример: при весе 72 кг — около 2,5 л в день.
Популярная рекомендация "8 стаканов в день" не учитывает массу тела, климат и образ жизни. Дневной объем потребления варьируется от 1,5 до 3,7 л, включая жидкость из пищи.
Рекомендуемые уровни потребления воды и напитков для поддержания водного баланса:
|Пол и возраст
|Норма воды в день
|Дети 1-3 лет
|~1,3 л
|Дети 4-8 лет
|~1,6 л
|Девочки 9-13 лет
|~2,1 л
|Мальчики 9-13 лет
|~2,4 л
|Подростки 13-17 лет
|~2 л
|Мужчины, 18-64 года
|1,3 — 2,2 л
|Женщины, 18-64 года
|1,0 — 2,2 л
|Мужчины старше 65 лет
|1,4 — 1,5 л
|Женщины старше 65 лет
|1,0 — 1,8 л
Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:
"Физическая активность требует дополнительно 500-800 мл на час интенсивных упражнений. При температуре выше 25°C потребность увеличивается на 15-20%.
Важно: при хронической сердечной недостаточности и болезнях почек требуется индивидуальная коррекция объема потребляемой жидкости"
Как правильно пить воду в течение дня
Хотя ориентировочное количество потребления воды известно, не менее важно учитывать, как именно распределяется вода в течение дня. Большие объемы за один раз нецелесообразны: организм способен усваивать воду с определенной скоростью — примерно 300 мл за 15 минут натощак и до 800 мл в час при наполненном желудке.
Рекомендации
- Начинайте день, выпивая немного воды.
- Пейте за 30 минут до еды и через час после.
- Пейте 300 мл за 2–3 часа до сна, если это не вызывает дискомфорта.
- Учитывайте жидкость из пищи.
Когда говорят о водном балансе, чаще всего имеют в виду воду, которую мы пьём. До 40% суточной нормы жидкости организм получает из пищи — особенно из фруктов, овощей, супов и молочных продуктов.
- арбуз состоит из воды на 90%+,
- в огурцах и клубнике — около 92%,
- в супе — до 80%,
- даже картофель и хлеб вносят свой вклад.
Если ориентироваться на стандартные 2 литра воды в день, примерно 0,8 литра можно "добрать" с едой. Это важно учитывать, чтобы не переоценивать потребность в питьевой воде и избежать избыточной нагрузки на почки.
Как сформировать привычку пить воду
- Держите воду под рукой: на рабочем месте, в дороге, дома.
- Используйте напоминания: приложения или будильники.
- Увеличивайте объем постепенно, начиная с комфортного уровня.
- Пейте равномерно, по 150–250 мл питьевой воды каждые 1–2 часа.
- Добавляйте вкус — лимон, мята, огурец помогают отказаться от сладких напитков.
При условном пятиразовом питании формируется около семи порций воды — это примерно 1700–1800 мл. Остальной объем может быть компенсирован за счёт еды. Однако универсальных норм не существует: индивидуальные потребности могут меняться в зависимости от образа жизни, климата и состояния здоровья. Некоторым людям комфортно выпить дополнительное количество воды в течение дня, тогда как другие могут чувствовать себя лучше при сокращении утренней или вечерней порции.
Употребление во время еды не представляет угрозы для здоровья и в большинстве случаев может быть даже полезным. Обычная питьевая вода, включая газированную, допустима к употреблению во время еды, если она не вызывает индивидуального дискомфорта.
Запивание не нарушает пищеварение и не «разбавляет» желудочный сок — это распространённый миф, не подтвержденный медицинскими данными. В некоторых случаях возможны неприятные ощущения, такие как повышенное газообразование или изжога — особенно при употреблении газированной воды. В подобных ситуациях стоит ориентироваться на собственные ощущения и при необходимости скорректировать режим питья.
Людям, привыкшим утолять жажду сладкими газированными напитками или другими напитками с добавками, может быть сложно сразу перейти на необходимый объем питьевой воды. Однако сформировать устойчивую привычку пить воду возможно — для этого важно соблюдать вышеупомянутые правила.
Чем опасны дефицит или избыток жидкости в организме
Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:
"Признаки нарушения водного баланса
Дегидратация проявляется при потере всего 1-2% массы тела:
- Моча темно-желтого цвета
- Снижение когнитивных функций на 10-12%
- Учащение пульса в покое
Гипергидратация встречается редко (менее 0,5% случаев) и проявляется отеками, тошнотой и электролитными нарушениями"
За один раз организм способен безопасно усвоить не более одного стакана (300–400 мл) за раз натощак, и до 600–800 мл при наполненном желудке. Превышение этих объёмов может вызвать чувство тяжести, дискомфорт в животе или тошноту.
В течение одного часа без нагрузки (в покое) оптимальный объём — до 1000 мл в час. При повышенной физической активности и интенсивной потере жидкости (например, при жаре или занятиях спортом), допустимый объем может быть немного выше, но при этом важно контролировать самочувствие.
Риск водной интоксикации (гипонатриемии) — редкое, но опасное состояние, при котором уровень натрия в крови резко снижается из-за большого количества воды. Это может привести к отеку клеток и нарушению работы органов, включая мозг.
Повышенная нагрузка на почки — они способны вывести не более 0,8–1,0 литра воды в час.
Нарушение пищеварения — избыток жидкости может растянуть желудок и замедлить переваривание пищи.
Рекомендация:
Пейте воду небольшими порциями (по 150–250 мл), равномерно распределяя ее в течение дня. Это позволяет поддерживать водный баланс без перегрузки организма.
Особенности потребления разных видов воды
Для ежедневного употребления оптимальна вода с минерализацией 200-500 мг/л. Высокоминерализованная вода (>1 г/л) может нарушать кислотно-щелочной баланс при постоянном употреблении. При мочекаменной болезни требуется индивидуальный подбор минерального состава.
Минеральная вода — это природная вода, содержащая растворенные минеральные соли и микроэлементы, такие как кальций, магний, натрий, сульфаты и гидрокарбонаты. По степени минерализации минеральную воду делят на:
- Лечебную (более 10 г/л) — используется строго по медицинским показаниям.
- Лечебно-столовую (1–10 г/л) — может применяться как в профилактических целях, так и при определенных заболеваниях.
- Столовую (до 1 г/л) — подходит для ежедневного употребления, но из-за наличия солей в составе не рекомендуется употреблять большое количество воды без консультации врача. Может быть как природного, так и искусственного происхождения. Её состав приближен к обычной питьевой воде, но с добавлением небольшого количества минералов. Она безопасна для ежедневного использования и обычно не оказывает выраженного терапевтического действия.
Фильтрованная вода проходит очистку с помощью бытовых или промышленных фильтров — удаляются хлор, механические примеси и некоторые загрязнители. Такая вода пригодна для питья и приготовления пищи, особенно в районах с централизованным водоснабжением. Минеральный состав фильтрованной питьевой воды может быть обеднен, поэтому при длительном употреблении желательно сбалансированное питание или дополнительное восполнение минералов.
Какая температура воды полезнее: горячая, холодная или комнатной?
- Комнатная температура (около 20–25 °C)
Оптимальна для большинства людей. Такая вода не раздражает желудок, легко усваивается и не вызывает резких реакций со стороны пищеварительной системы. Рекомендуется для регулярного употребления, особенно в течение дня и натощак.
- Холодная (ниже 15 °C)
Может вызывать кратковременное замедление пищеварения и спазмы, особенно при наличии проблем с ЖКТ. Однако в жаркую погоду или после физической нагрузки холодная вода помогает быстрее снизить температуру тела и восстановить водно-солевой баланс. Главное — употреблять её медленно и небольшими порциями.
- Горячая (выше 40 °C)
Не предназначена для утоления жажды. Может обжечь слизистую оболочку рта и пищевода. Умеренно тёплая вода (35–40 °C) иногда используется утром для мягкого запуска пищеварения или как вспомогательное средство при простудных состояниях.
Часто задаваемые вопросы
Сколько воды нужно пить в день ребенку?
Дети более подвержены дегидратации — их почки концентрируют мочу на 25% менее эффективно.
Педиатрические рекомендации:
- Дети 1-3 лет: ~1,3 л общей жидкости
- Дети 4-8 лет: ~1,6 л общей жидкости
- Дети 9-13 лет: ~2,1 л (девочки) и ~2,4 л (мальчики)
Можно ли заменить другими напитками?
Исследования опровергли миф о дегидратирующем эффекте кофе и чая. Умеренное потребление кофеиносодержащих напитков не вызывает дегидратации. Однако сладкие напитки и соки связаны с риском развития метаболического синдрома и диабета 2 типа.
Сколько нужно воды после тренировки?
Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог:
"Рекомендуется восполнять 150% от потерянной во время тренировки жидкости. Практический способ: взвешивание до и после тренировки (1 кг потери = 1 л жидкости). При интенсивных нагрузках более 60 минут необходимо восполнение не только воды, но и электролитов. Индивидуальный подход к потреблению — научно обоснованная стратегия поддержания здоровья, профилактики заболеваний и оптимизации физических и когнитивных показателей"