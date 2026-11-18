Травматолог Литвиненко: в гололед лучше всего падать вперед на обе руки

Травматолог объяснил, как правильно падать в гололед Травматолог Литвиненко: в гололед лучше всего падать вперед на обе руки

Москва18 ноя Вести.Самый лучший способ избежать опасных травм при потере равновесия в гололед - это падение вперед на обе руки, заявил изданию "Абзац" врач-травматолог Андрей Литвиненко.

Он объяснил, что при подобном падении удар будет распределяться по большей площади, будет восприниматься мягче, а шансы переломов снизятся.

При падении назад очень часто происходит удар головой. Соответственно, человек получает черепно-мозговую травму – вплоть до летального исхода. Лучше падать вперед. Потому что можно опереться на две руки, приземлиться на коленки сказал Литвиненко

Чтобы риск потери равновесия снизился, нужно носить обувь со специальным нескользящим протектором, перемещаться на участках со льдом маленькими шажками. Наступать нужно на полную стопу, немного согнув колени и наклонив корпус вперед. Также не лишней будет толстая объемная одежда, которая дополнительно смягчит удар, если падение все же произойдет, отметил врач.

Ранее глава движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил выдавать российским пенсионером противоскользящие накладки на обувь, чтобы защитить их от падений в гололедицу.