Москва11 нояВести.Пенсионерам по всей России предложили бесплатно выдавать специальные противоскользящие накладки на обувь для защиты от падений в период гололеда. С такой инициативой выступил глава движения "Россия православная" Михаил Иванов в беседе с "Абзацем".
Бесплатная раздача ледоходов – это не подачка, а проявление элементарной заботы. Это простая, недорогая мера, которая может спасти тысячи людей от травм. Ее нужно не просто поддержать, а сделать системной и повсеместной. Ледоходы – это специальные накладки на обувь с шипами, которые надеваются поверх ботинок или сапогпояснил Иванов
Общественник предложил поручить реализацию инициативы органам социальной защиты и муниципальным властям. В первую очередь бесплатные ледоходы, по его замыслу, должны получать одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и ветераны.
К организации раздачи также предлагается привлечь волонтеров и церковные приходы. Финансирование программы, по мнению Иванова, можно обеспечить за счет региональных бюджетов.
Глава движения выступил за создание единой системы обеспечения пожилых людей противоскользящими накладками по всей стране и заявил о готовности поддержать соответствующую законодательную инициативу.
Ранее сообщалось, что в декабре часть россиян получит две пенсионные выплаты.