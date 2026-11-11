Москва11 ноя Вести.Пенсионерам по всей России предложили бесплатно выдавать специальные противоскользящие накладки на обувь для защиты от падений в период гололеда. С такой инициативой выступил глава движения "Россия православная" Михаил Иванов в беседе с "Абзацем".

Бесплатная раздача ледоходов – это не подачка, а проявление элементарной заботы. Это простая, недорогая мера, которая может спасти тысячи людей от травм. Ее нужно не просто поддержать, а сделать системной и повсеместной. Ледоходы – это специальные накладки на обувь с шипами, которые надеваются поверх ботинок или сапог пояснил Иванов

Общественник предложил поручить реализацию инициативы органам социальной защиты и муниципальным властям. В первую очередь бесплатные ледоходы, по его замыслу, должны получать одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и ветераны.

К организации раздачи также предлагается привлечь волонтеров и церковные приходы. Финансирование программы, по мнению Иванова, можно обеспечить за счет региональных бюджетов.

Глава движения выступил за создание единой системы обеспечения пожилых людей противоскользящими накладками по всей стране и заявил о готовности поддержать соответствующую законодательную инициативу.

Ранее сообщалось, что в декабре часть россиян получит две пенсионные выплаты.