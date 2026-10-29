Москва29 окт Вести.Проведение российскими торговыми сетями продуктовых распродаж может стать одной из мер поддержки семей с детьми и пенсионеров. Такого мнения придерживается лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик предложил обсудить возможность реализации этой инициативы с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и представителями торговых сетей.

Считаю правильным проработать механизм краткосрочных акций, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период сказал он в беседе с РИА Новости

Миронов отметил, что торговые сети могли бы получать поддержку от государства при проведении подобных акций добровольно и прозрачно. Он подчеркнул, что снижение цен на значимые продукты – хлеб, мясо, молоко, крупы, овощи – должно быть реальным, а не имитацией скидок.

Ранее лидер "Справедливой России" предложил выплатить каждому работающему пенсионеру 470 тысяч рублей. По его мнению, именно такую сумму они недополучили в период с 2016 по 2024 годы, когда их пенсии не индексировались.