Москва5 октВести.Застройщикам следует передавать нераспроданные квартиры по программе социального найма. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
При этом политик уточнил, что речь идет о 5% нераспроданного жилья.
5% нераспроданных квартир предлагаю передавать гражданам по программе соцнайма с возможностью последующего выкупасказал Миронов
По его словам, соответствующая инициатива может стать полноценной альтернативой ипотеке.
Ранее стало известно, что федеральный бюджет в 2027-29 годах потратит на льготную семейную ипотеку 1,6 триллиона рублей.