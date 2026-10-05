В России предложили передавать нераспроданные квартиры в соцнайм Миронов предложил передавать нераспроданные квартиры по программе соцнайма

Москва5 окт Вести.Застройщикам следует передавать нераспроданные квартиры по программе социального найма. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

При этом политик уточнил, что речь идет о 5% нераспроданного жилья.

5% нераспроданных квартир предлагаю передавать гражданам по программе соцнайма с возможностью последующего выкупа сказал Миронов

По его словам, соответствующая инициатива может стать полноценной альтернативой ипотеке.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет в 2027-29 годах потратит на льготную семейную ипотеку 1,6 триллиона рублей.