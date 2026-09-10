Москва10 сенВести.Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в беседе с "Газета.Ru" предложил выплатить каждому работающему пенсионеру 470 тысяч рублей.
По подсчетам Миронова, именно такую сумму недополучили работающие пенсионеры с 2016 по 2024 год, когда государство не индексировало их пенсии.
Призываю вернуть работающим пенсионерам все накопленные пенсионные долги… Примерно по 470 тысяч рублей на каждого пенсионера. И государству следует вернуть людям эти деньгизаявил Миронов
Выплачивать эту сумму, по задумке Миронова, можно не только деньгами, но и акциями крупных компаний с государственным участием.
Пенсионеры благодаря этому получат ликвидные ценные бумаги. При желании их можно будет продать или каждый год получать дивиденды. И самое главное – они должны получить возможность завещать акции своим близким, то есть государству нужно предусмотреть все возможные способы компенсации долгаобъяснил он
Ранее Миронов предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Также он выступал с инициативой ввести выплату для родителей, которые не имеют работы, полностью посвящая себя воспитанию детей.