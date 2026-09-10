Миронов выступил за выплату работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей

Миронов предложил выплатить работающим пенсионерам почти по полмиллиона рублей Миронов выступил за выплату работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей

Москва10 сен Вести.Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в беседе с "Газета.Ru" предложил выплатить каждому работающему пенсионеру 470 тысяч рублей.

По подсчетам Миронова, именно такую сумму недополучили работающие пенсионеры с 2016 по 2024 год, когда государство не индексировало их пенсии.

Призываю вернуть работающим пенсионерам все накопленные пенсионные долги… Примерно по 470 тысяч рублей на каждого пенсионера. И государству следует вернуть людям эти деньги заявил Миронов

Выплачивать эту сумму, по задумке Миронова, можно не только деньгами, но и акциями крупных компаний с государственным участием.

Пенсионеры благодаря этому получат ликвидные ценные бумаги. При желании их можно будет продать или каждый год получать дивиденды. И самое главное – они должны получить возможность завещать акции своим близким, то есть государству нужно предусмотреть все возможные способы компенсации долга объяснил он

Ранее Миронов предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Также он выступал с инициативой ввести выплату для родителей, которые не имеют работы, полностью посвящая себя воспитанию детей.