В Общественной палате предложили отдавать многодетным нераспроданное жилье ОП: квартиры из нераспроданного жилого фонда нужно отдавать многодетным

Москва12 окт Вести.Квартиры в нераспроданном жилом фонде следует выдавать многодетным семьям. Такое мнение агентству ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

Считаю, что нам нужно сделать специальную программу по предоставлению бесплатного жилья на 15-20 лет в многоквартирных домах для многодетных семей. Сейчас из-за высокой стоимости жилья целые корпуса и кварталы стоят полупустые годами заявил Гриб

Он отметил, что предоставлять жилье могут в форме субсидированной аренды за счет государства.

Кроме того, по мнению парламентария, многодетным нужно предоставлять ипотеку под ноль или минус 2%.

Ранее в Общественной палате предложили ввести льготу на обучение отцов дошкольников в автошколах, поскольку у мужчин с рождением детей появляются дополнительные обязательства по поддержке семьи.