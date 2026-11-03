В Мосгордуме предложили исключить отказы в льготах многодетным из-за прописки Депутат Мосгордумы Даванков: льготы многодетным не должны зависеть от прописки

Москва3 ноя Вести.Поправки, которыми исключается отказ многодетным семьям в льготах из-за прописки их членов в разных регионах, предложил внести депутат Мосгордумы от партии "Новые люди" Александр Даванков. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Прошу Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проработать возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих недопустимость отказа в подтверждении состава многодетной семьи исключительно по причине различий в регистрации ее членов говорится в тексте письма

Депутат предложил установить единые для субъектов федерации требований к подтверждению состава многодетной семьи независимо от места регистрации родителей и детей. При этом региональные меры поддержки должны сохраняться.