Москва21 сен Вести.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отказаться от обязательной регистрации граждан по месту жительства и перейти к добровольному порядку.

Он отметил в разговоре с ТАСС, что сейчас обязательная прописка стала рудиментом.

В XXI веке обязательная прописка в ее нынешнем виде - рудимент. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями сказал Даванков

Он напомнил, что фракция "Новые люди" ранее внесла в Госдуму законопроект о добровольной регистрации по месту пребывания и месту жительства. По словам депутата, инициативу планируют доработать с учетом замечаний и продолжить ее отстаивать.

Даванков отметил, что изменение порядка регистрации соответствует программе партии по переходу от разрешительной модели к уведомительной. В качестве примера он привел открытие бизнеса, при котором, по его словам, гражданин должен уведомлять государство о своих действиях, если отсутствуют доказанные риски для жизни, здоровья или безопасности.

Сейчас российское законодательство предусматривает обязательную регистрацию граждан по месту пребывания и месту жительства. Отметка о регистрации по месту жительства проставляется в паспорте и в быту называется "пропиской" или "постоянной регистрацией".