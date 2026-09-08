В "Единой России" выступили за отмену обязательного учета домашних кур В ЕР предложили вывести из-под учета содержание домашней птицы

Москва8 сен Вести.Домашнюю птицу, которая содержится для собственных нужд граждан и не используется в предпринимательской деятельности, необходимо вывести из-под обязательного учета. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Евгений Ревенко.

При этом политик отметил, что, если речь идет о фермерах, которые реализуют произведенную продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться, поскольку это оправдано.

"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью сказал Ревенко

Он добавил, что задача состоит в том, чтобы обеспечить ветеринарную безопасность, но при этом не распространять требования к бизнесу на обычные личные хозяйства.