Москва3 сен Вести.Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в беседе с НСН прокомментировала введение с 1 сентября обязательного учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

По словам главы союза, мера необходима для обеспечения биологической и продовольственной безопасности страны на фоне постоянных вспышек птичьего гриппа.

Эта мера абсолютно верная, вспышки идут постоянные, если говорим про грипп. Если у вас десять куриц, не факт, что вы пойдете их продавать. Надо четко поддерживать эту меру безопасности, не важно – на даче у вас это или вы занимаетесь таким бизнесом. Не нужно подвергать сомнению принятый документ. Надо понимать, что вопрос биобезопасности – это вопрос продовольственной безопасности поясняет она

Бобылева подчеркнула, что учет касается всех владельцев, независимо от того, разводят ли они птицу для бизнеса или содержат на даче.

В Россельхознадзоре также уточнили, что приносить птиц в МФЦ не требуется: для регистрации достаточно обратиться в ветеринарную службу по месту жительства.