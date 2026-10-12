В ОП предложили передавать многодетным семьям нераспроданные квартиры ОП: многодетным семьям надо бесплатно выделять нераспроданные квартиры

Москва12 окт Вести.Решить проблему жилья для многодетных семей можно за счет пустующего фонда новостроек. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, вместо того чтобы целые кварталы простаивали из-за низкого спроса, государство могло бы предоставлять такие квартиры многодетным семьям.

Считаю, что нам нужно сделать специальную программу по предоставлению бесплатного жилья на 15-20 лет в многоквартирных домах для многодетных семей отметил Гриб

Он подчеркнул, что сегодня покупка квартиры не по карману большинству многодетных семей, поэтому субсидированная аренда – реальный способ улучшить их жилищные условия.

Кроме того, в качестве дополнительной меры эксперт предложил внедрить программу ипотеки с нулевой процентной ставкой.