В РФ предложили социальные контракты и единые льготы для повышения рождаемости В "Союзе отцов" предложили ввести единые меры поддержки семей и соцконтракты

Москва3 сен Вести.Исполнительный директор организации "Союз отцов" Александр Заремба выступил с инициативами, которые, по его мнению, способны кардинально повысить рождаемость в молодом возрасте. Общественник в беседе с "Абзацем" предложил решить квартирный вопрос через социальные контракты по ипотеке и ввести единые для всей страны меры поддержки семей с детьми.

Поводом для дискуссии стало заявление президента Владимира Путина, сделанное на Восточном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул необходимость создания условий и стимулов для того, чтобы молодые женщины не откладывали рождение детей, и отметил, что текущий уровень рождаемости в России можно считать недостаточным.

Заремба пояснил, что главным препятствием для молодых семей является жилищный вопрос.

Если мы решим проблему с ипотекой, как я предлагал, через социальные контракты, ситуация изменится. Государство должно сделать процент минимальным и выплачивать его за семью, пока она находится в зоне социального контракта. Когда люди будут понимать, что им не придется сидеть на шее у родителей или жить в человейниках по 10 человек в одной квартире, появится огромный стимул рожать и в молодом возрасте заявил он

Общественник также обратил внимание на необходимость качественной медицины и социальных гарантий, подчеркнув, что сегодня меры поддержки сильно различаются в зависимости от региона.

Многодетная семья в Москве и в Нижнем Новгороде должна иметь равные возможности с точки зрения льгот и выплат. Самое важное, что меры поддержки должны носить беззаявительный характер. Штрафы из ГИБДД приходят к нам сами, нас не спрашивают, хотим мы их видеть или нет. Они появляются на "Госуслугах", и нам выставляют счет. Государство должно сделать то же самое с мерами поддержки заключил Заремба

По его мнению, комплексный подход, включающий жилищные гарантии, медицинское сопровождение и автоматическое начисление выплат, позволит кратно увеличить число многодетных семей в стране.