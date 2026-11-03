Стоматолог рассказал, как защитить зубы от боли в холодную погоду Стоматолог Антипенко: специальные пасты помогут защитить зубы в холодную погоду

Москва3 ноя Вести.Уменьшить болезненную реакцию зубов в холодное время года помогут специальные пасты и своевременное лечение повреждений эмали. При повышенной чувствительности необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал "Абзацу" стоматолог Алексей Антипенко.

При оголенных корнях, клиновидных дефектах или эрозиях нужно обратиться к стоматологу и уточнить, стоит ли их закрыть композитными материалами. Также можно использовать пасту для чувствительных зубов: после чистки не полоскать рот, а просто сплюнуть пасту и 30 минут не есть и не пить сообщил эксперт

По его словам, ноющая или приступообразная боль может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях, таких как пульпит и периодонтит. Эксперт советует посещать стоматолога каждые полгода для своевременного выявления проблем.

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