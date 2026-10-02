Стоматолог рассказал, какой популярный предмет гигиены опасен для зубов Стоматолог Антипенко: использование зубочистки может привести к травме десен

Москва2 окт Вести.Привычка использовать зубочистки после еды может привести к развитию хронической травме десен, предупредил в беседе с изданием "Абзац" стоматолог Алексей Антипенко.

По словам специалиста, данный способ удаления застрявших частичек пищи уже давно устарел.

Как пояснил врач, в норме пища не застревает между зубами: этому препятствует небольшая плоскость, которую называют контактный пункт. Она же обеспечивает здоровье и сохранность десневого сосочка. Если же частицы еды регулярно застревают и травмируют десну, это повод обратиться к специалисту, а зубочистка в такой ситуации только ухудшит положение.

Использование зубочистки каждый раз травмирует определенный участок, постепенно ситуация усугубляется, а в ряде случаев это даст крайне болезненный острый гингивит. Со временем в этой зоне может развиться и пародонтальный карман, будет оставаться еще больше пищи предупредил Алексей Антипенко

Стоматолог также отметил, что если человек постоянно нуждается в зубочистках, это говорит о серьезных проблемах в полости рта, в том числе о классическом пародонтите. При здоровых зубах достаточно после еды прополоскать рот, почистить зубы щеткой, а утром и вечером использовать нить. Тем, у кого есть проблемы, специалисты рекомендуют иные инструменты.