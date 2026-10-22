Врач рассказал о пользе падела для школьников Ортопед Литвиненко: падел укрепляет все мышцы и улучшает осанку

Москва22 окт Вести.Падел, который представляет собой смесь тенниса и сквоша, может школьникам укрепить мышцы верхних и нижних конечностей, а также снизить риск развития патологий позвоночника. Об этом изданию "Абзац" рассказал хирург-ортопед Андрей Литвиненко.

Кроме того, добавил врач, в игре нужно постоянно следить за мячом, а это уже помогает развивать меткость и тренировать зрение.

Идет одновременная работа мышц верхних, нижних конечностей и позвоночника. Соответственно, мы укрепляем силу мышц и рук, и ног, укрепляем осанку. Это профилактика сколиозов, лордозов, кифозов, патологических искривлений позвоночника. Укрепляются ткани для стабильности суставов, это профилактика в том числе плоскостопия пояснил Литвиненко

Ранее Федерация падела РФ заявила, что обсуждает с Министерством просвещения идею включить эту разновидность тенниса в школьную программу.

Как пояснил глава федерации Алексей Сорокин, популярность падела в стране стремительно растет, однако потенциал еще далеко не исчерпан.