Москва29 сен Вести.Школьный спорт должен стать основой здоровья нации. Об этом ИС "Вести" заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, заслуженный тренер России, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

Спортсмен убежден, что любое занятие спортом должно приносить радость. По его мнению, вовсе неправильно не давать детям свободу выбора занятия спортом неправильно.

Дать возможность детям, особенно вот в начальных классах, попробовать много чего для того, чтобы себя понять. Но на самом деле спортивная система Советского Союза, она идеально была просчитана учеными, психологами. Школьный спорт, игровые виды спорта развивали мышление ребенка. А тренеры детской спортивной школ приходили, ходили по школам, спрашивали у учителей физкультуры, какой мальчишка или девчонка талантливый, сможет ли он, допустим, прийти в ту секцию, которая ему будет интересна? Надо создать инфраструктуру на самом деле, закупить экипировку, найти этого тренера… Мне кажется, вот та идея в свое время при принятии программы федеральной целевой по строительству межшкольных спортивных залов, катков, бассейнов, она как раз имеет сегодня принципиально значение