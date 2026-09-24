Москва24 сен Вести.Для популяризации футбола в России важно привить детям любовь к спорту, чтобы молодые люди не сидели дома, а играли. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил чемпион России по футболу Денис Глушаков.

Популяризация футбола – прежде всего… [нужно] чтобы дети не сидели дома, а просто любили футбол, играли, это самое важное. И, как говорится, нам может быть не хватает еще молодых и хороших талантов, так что у них все впереди. Самое главное – чтобы они верили, мечтали и много тренировались. И у них все получится заявил Глушаков

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в России есть исторический шанс повернуть внимание футбольных клубов и гигантские средства в сторону детско-юношеского футбола.