Москва25 ноя Вести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" назвал падел перспективным видом спорта и заявил о его высоком олимпийском потенциале.

Падел – это бурно развивающийся вид спорта как феномен и имеющий хорошие олимпийские перспективы сказал Дегтярев

Министр добавил, что падел многие считают спортом "не для всех".

Ранее хирург-ортопед Андрей Литвиненко рассказал о пользе падела для школьников, а гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин отметил бурный рост популярности данной спортивной дисциплины в российских регионах.