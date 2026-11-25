Москва25 нояВести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" назвал падел перспективным видом спорта и заявил о его высоком олимпийском потенциале.
Падел – это бурно развивающийся вид спорта как феномен и имеющий хорошие олимпийские перспективысказал Дегтярев
Министр добавил, что падел многие считают спортом "не для всех".
Ранее хирург-ортопед Андрей Литвиненко рассказал о пользе падела для школьников, а гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин отметил бурный рост популярности данной спортивной дисциплины в российских регионах.