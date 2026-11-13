Дегтярев: тезисы Запада об угрожающих ему атлетах РФ невнятны, лишь блеют в суде

"Блеют в суде": Дегтярев про тезисы Запада об "угрозе" со стороны спортсменов РФ Дегтярев: тезисы Запада об угрожающих ему атлетах РФ невнятны, лишь блеют в суде

Москва13 ноя Вести.Адвокатам спортсменов РФ доставляет удовольствие "блеяние" их оппонентов в судах, где юристы доказывают несостоятельность довода о некой "угрозе безопасности спорта" со стороны российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он назвал "совершенно маразматическим" аргумент ряда спортивных федераций о том, что участие россиян и белорусов угрожает безопасности спорта. По его словам, этот аргумент был разбит "двумя треками" – выездом наших спортсменов на международные соревнования, пусть даже в нейтральном статусе, и исками в судах.

Никакой "угрозы безопасности" они доказать не могут. Какая угроза безопасности может идти от условного прыгуна с трамплина, лыжника или какого-нибудь гандболиста условного или гимнаста? Кому? Кому и какая угроза безопасности? Докажите в суде! Ну и вы сами представляете, какое удовольствие нашим адвокатам доставляло блеяние, так сказать, наших оппонентов в суде сказал Дегтярев

12 ноября правительство Финляндии утвердило новые ограничения на въезд граждан России, затрагивающие в том числе профессиональных спортсменов. Об ужесточении правил в отношении российских и белорусских атлетов также заявляли власти Норвегии и Канады.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что дискриминация российских спортсменов в последние 10 лет нанесла экономический и моральный ущерб, который нужно взыскивать в судах, при этом суммы компенсаций могут быть огромными.