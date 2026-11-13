Москва13 ноя Вести.Аргументы международных спортивных федераций о том, что участие россиян и белорусов в соревнованиях якобы угрожает безопасности спорта, являются маразматичными. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, Россия неоднократно доказывала в Спортивном арбитражном суде (CAS), что санкции против страны "шиты белыми нитками". Спортсмены РФ никогда ничего не нарушали, заверил министр.

И это мы доказываем. Был аргумент у ряда федераций совершенно маразматический о том, что участие россиян и белорусов "угрожает" безопасности спорта. Но мы это разбили двумя, так сказать, треками. Первый - когда начали выезжать. Почему я говорил, что нельзя осуждать тех, кто в нейтральном статусе едет? Потому что они своим присутствием выбивали козырь у наших врагов, что, мол, русские приедут, тут будут всех обижать или их будут обижать. А мы видели, что никто никого не обижал - дружба между спортсменами сказал Дегтярев

Также Россия начала "разбивать" тезис об угрозе в судах, и никакой угрозы для безопасности иностранные федерации доказать не могут, отметил он.

Ранее Дегтярев рассказал о мерах, которые принимает Россия в ситуации с попытками ряда стран, включая Канаду, воспрепятствовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях.