Москва13 ноя Вести.Россия проводит "наступательную дипломатическую и юридическую операцию" по защите своих спортсменов и будет добиваться правды всеми средствами, заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Сидеть на печке мы не будем, и я об этом сказал после назначения… в 2024 году, и поэтому мы проводим наступательную дипломатическую и юридическую операцию. Что это значит? Это значит, как вчера на Совете по спорту в Кремле сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы будем продолжать отстаивать интересы в правовом поле. Не бойкотами, не визовыми ограничениями, не наказанием и включением в какие-то списки виновных этих, западных, в основном, чиновников. Мы будем добиваться правды инструментарием, который есть сказал Дегтярев

Среди имеющихся у России инструментов от выделил взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, взаимодействие на межгосударственном уровне, а также защиту интересов российского спорта в судах.

В четверг правительство Финляндии утвердило новые ограничения на въезд граждан России, затрагивающие в том числе профессиональных спортсменов. Об ужесточении правил в отношении российских и белорусских спортсменов заявляли власти Норвегии и Канады.