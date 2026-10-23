Москва23 окт Вести.Россия признает килу новым видом спорта. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью ИС "Вести".

По его словам, соответствующий приказ будет подписан на следующей неделе.

Мы признаем на следующей неделе, я приказ подпишу, видом спорта килу. Кила — это, как оказалось, наше русское регби, наверное, ближе к регби. Вид спорта очень такой динамичный, командный, с мячом таким, он не совсем круглый рассказал Дегтярев

Министр сообщил, что вскоре также будет проведен первый турнир по киле. Он напомнил, что полгода назад в России признали национальным видом спорта русскую тройку.

Это же уникальное, вообще говоря, национальное достояние. Никто не признавал. Всем было, так сказать, до лампочки, до этой русской тройки отметил глава ведомства

Ранее Дегтярев также рассказывал, что в России появится Федерация ски-альпинизма.