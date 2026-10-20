Дегтярев заявил, что в России появится Федерация ски-альпинизма Дегтярев: в РФ будет создана Федерация ски-альпинизма

Москва20 окт Вести.Список спортивных федераций в России пополнится новой организацией, которая будет отвечать за развитие ски-альпинизма, вида спорта по восхождению в горы на лыжах. Об этом глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Одну новую организацию нам предстоит создать – Всероссийскую федерацию ски-альпинизма. Первая медаль у нас была вот сейчас в Милане – серебро. Она будет создана в России, пока временно [этот вид спорта] Федерация скалолазания развивает пояснил Дегтярев

Он добавил, что привлечение крупного бизнеса дает положительный эффект и позволяет выступать нашим спортсменам на международной арене.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Министерство спорта проводит большую работу по восстановлению прав российских спортсменов на международной арене.