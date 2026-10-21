В России официально признали лазертаг видом спорта Минспорт: лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны

Москва21 окт Вести.Лазертаг в России официально признан видом спорта. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

По информации ведомства, Федерация лазерного боя России прошла государственную аккредитацию.

Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус, а лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны говорится в сообщении Министерства спорта РФ

После официального признания нормативы по лазертагу будут включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Это позволит участникам соревнований получать спортивные разряды.

Ранее Минобрнауки России опубликовало проект приказа, предлагающего расширить деятельность студенческих спортивных клубов, включив в нее обучение лазертагу и гонкам на дронах.