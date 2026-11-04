Европейская федерация стрельбы из лука снимет ограничения для РФ с 1 января

Европейская федерация стрельбы из лука отменит ограничения для РФ с 1 января Европейская федерация стрельбы из лука снимет ограничения для РФ с 1 января

Москва4 ноя Вести.Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) приняла решение допустить российских спортсменов к соревнованиям без действовавших ранее ограничений с 1 января 2027 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Новые правила распространяются не только на отдельных атлетов, но и на российские команды и официальных представителей. Ранее аналогичный шаг предприняла Международная федерация стрельбы из лука (World Archery).

Исполнительный совет World Archery Europe принял решение с 1 января 2027 года снять ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях под эгидой организации отмечается в заявлении

В августе исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука также одобрил отмену ограничительных мер в отношении российских спортсменов, команд и официальных лиц.

После принятия этого решения российским лучникам разрешили участвовать в чемпионатах мира и этапах Кубка мира с использованием национальной символики — флага и гимна.

Ранее тренер сборной России по греко-римской борьбе Степан Марянян поделился, что соперники российских борцов отмечают экипировку команды с национальной символикой и это "придает сил нашим спортсменам".