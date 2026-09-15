World Taekwondo сняла ограничения на проведение мероприятий в России

Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в РФ World Taekwondo сняла ограничения на проведение мероприятий в России

Москва15 сен Вести.Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение международных состязаний на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо России.

Решение было принято в ходе внеочередного заседания World Taekwondo. Оно состоялось 15 сентября в Чунчхоне в Южной Корее.

Ранее World Taekwondo допустила российских атлетов до международных соревнований. Спортсмены из РФ смогут участвовать в турнирах без ограничений – под государственным флагом и с гимном.