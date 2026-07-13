Москва13 июлВести.Международная федерация настольного тенниса (ITTF) с 28 июля полностью восстановит участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.
Решение принял исполнительный совет ITTF после рассмотрения вопроса о допуске спортсменов с российскими паспортами. Федерация учла недавнее решение Международного олимпийского комитета о восстановлении членства Олимпийского комитета России и рекомендации снять ограничения с российских спортсменов.
Исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 годаговорится в письме ITTF
Ранее российским триатлонистам разрешили участвовать в соревнованиях Ironman в нейтральном статусе. Решение было принято также в соответствии с рекомендациями МОК.