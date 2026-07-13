Российские теннисисты с 28 июля смогут выступать на всех турнирах ITTF

ITTF с 28 июля полностью восстановит допуск российских теннисистов Российские теннисисты с 28 июля смогут выступать на всех турнирах ITTF

Москва13 июл Вести.Международная федерация настольного тенниса (ITTF) с 28 июля полностью восстановит участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.

Решение принял исполнительный совет ITTF после рассмотрения вопроса о допуске спортсменов с российскими паспортами. Федерация учла недавнее решение Международного олимпийского комитета о восстановлении членства Олимпийского комитета России и рекомендации снять ограничения с российских спортсменов.

Исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года говорится в письме ITTF

Ранее российским триатлонистам разрешили участвовать в соревнованиях Ironman в нейтральном статусе. Решение было принято также в соответствии с рекомендациями МОК.