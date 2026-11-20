Эксперт Лоикова: опоздать из-за гололеда можно, если он был экстремальным

Эксперт объяснила, когда допустимо опоздание на работу из-за гололеда Эксперт Лоикова: опоздать из-за гололеда можно, если он был экстремальным

Москва20 ноя Вести.Избежать выговора за опоздание на работу из-за гололеда можно, если он был экстремальным, заявила "Абзацу" эксперт Зулия Лоикова.

Подобное возможно, если официально были объявлены штормовое предупреждение или режим чрезвычайной ситуации. Еще один случай - если гололед парализовал общественный транспорт и работник не имел разумной альтернативы, чтобы добраться до работы.

Гололед признают уважительной причиной, наверное, когда он экстремальный. Или обстоятельства объективно непреодолимы, и сотрудник не может их предвидеть или предотвратить сказала Лоикова

Чтобы избежать наказания за опоздание в подобной ситуации, нужно предупредить руководителя о причине опоздания, месте, где сотрудник находится, а также о времени прибытия.

Доказательства дальше: скриншоты погодных приложений, предупреждения МЧС, фото, видео с заснеженных дорог, скриншоты из навигаторов с пробками, справки от транспортных служб об отмене или задержке рейсов добавила эксперт

Ранее врач-травматолог Андрей Литвиненко посоветовал россиянам падать вперед и на обе руки, чтобы снизить риск травм при падении в гололед.