Врач рассказала, на что может указывать скованность пальцев рук по утрам Врач Глебова: скованность пальцев рук утром может быть признаком остеоартрита

Москва21 окт Вести.Причина утренней скованности пальцев может быть разной. Чтобы разобраться в ситуации, важно учитывать несколько признаков. О них в беседе с RT рассказала врач-ревматолог Скандинавского Центра Здоровья Лейсан Глебова.

По ее словам, необходимо определить, как долго сохраняется ощущение негибкости, есть ли боль или отек, какие именно суставы вовлечены и проходит ли дискомфорт после начала движения.

При остеоартрите скованность обычно проходит в течение получаса, а боли в суставах кистей усиливаются после нагрузки уточнила специалист

Если утренняя скованность в пальцах длится по несколько часов, сопровождается заметной припухлостью, ограничением подвижности и сложностью сжать кисть в кулак, необходимо исключить воспалительный процесс, например ревматоидный артрит, отметила собеседница.

По ее словам, для этого заболевания характерно поражение обеих кистей, хотя строгая симметричность необязательна.

Если отек сохраняется, а скованность регулярно повторяется и долго не проходит, следует как можно скорее записаться к ревматологу, подчеркнула Глебова. Особенно важно не откладывать визит, когда опухают мелкие суставы кистей, заключила эксперт.