Москва11 окт Вести.Витамин D содержится в жирных продуктах и употреблять их нужно с утра, так как они лучше усваиваются. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в СПб Артур Бернацкий.

По словам эксперта, есть доказательная база положительного влияния витамина D на иммунную систему человека.

Он содержится в жирных продуктах: печень трески, в жирных сортах рыбы, в сливочном масле, даже в желтке он есть. Но понятно, что дозировки его в таких продуктах ограниченное количество, много не съешь. В рационе, конечно, эти продукты желательно, чтобы были, особенно с утра … они лучше усваиваются сказал диетолог

Также Бернацкий добавил, что искусственный витамин D всасывается только благодаря содержанию жира в рационе.

Если человек выпьет витамин D натощак условно, он всасываться вряд ли будет. Необходим какой-то прием пищи именно с жирным акцентом для того, чтобы этот витамин всосался. Это относится к витаминам A, D, Е и К сказал диетолог

Ранее Артур Бернацкий заявил, что ночью иммунная система человека лучше и наиболее эффективно борется с вирусами.