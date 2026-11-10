Москва10 ноя Вести.Человеческий организм недополучает микроэлементы даже при сбалансированном рационе. Возникший дефицит позволяют закрыть витаминно-минеральные комплексы. Об этом заявила ИС "Вести" научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

По данным ФИЦ питания и биотехнологий, у 87% россиян выявлен дефицит одного или нескольких витаминов. Специалисты рекомендуют принимать витаминно-минеральные комплексы, чтобы восполнить их недостаток.

Даже такой сбалансированный, хороший рацион будет дефицитен примерно на 20% по различным веществам… В аптеке выбирайте витаминно-минеральные комплексы, где физиологическая доза витаминов, то есть примерно от 50-70 до 100%... У нас [в РФ] в аптеке вы можете увидеть несколько видов витаминно-минеральных комплексов: с низким содержанием, с физиологическим содержанием, о которых я говорю, и с лечебными дозами. То есть, когда уже у человека подтвержденный дефицит сказала Солнцева

К врачу следует идти, когда появились клинические симптомы нехватки витаминов, указала она.

Это может быть хроническая усталость, тревожность - дефицитные состояния. Это могут быть различные нарушения со стороны кожи, волос, ногтей, других органов и систем, в том числе иммунной системы обозначила Солнцева

Ранее эксперт лаборатории "Гемотест" невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что раздражительность, сонливость и апатия могут указывать на нехватку в организме витамина D. Его дефицит особенно чувствителен в осенний период, когда из-за преимущественно пасмурной погоды организм не получает достаточно солнечных лучей.