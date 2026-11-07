Роскачество: набор веса и постоянная усталость могут говорить о дефиците йода

Роскачество рассказало, как организм реагирует на нехватку йода Роскачество: набор веса и постоянная усталость могут говорить о дефиците йода

Москва7 ноя Вести.Дефицит йода в организме человека грозит ему постоянной усталостью, набором веса и ощущением холода, рассказало Роскачество в беседе с RT.

Эксперты ведомства предупредили, что недостаток этого химического элемента может привести к развитию гипотиреоза – заболевания, при котором щитовидная железа начинает вырабатывать недостаточное количество гормонов.

Заподозрить гипотиреоз можно по таким симптомам, как постоянная усталость, мышечная слабость, неожиданный набор веса, проблемы с памятью, сухость кожи, выпадение волос и ощущение холода сказали в ведомстве

Больше всего от недостатка йода могут страдать беременные и кормящие женщины, а также новорожденные.

Если в рационе будущей матери недостаточно йода, плод не может вырабатывать нужное количество тироксина и развитие замедляется. Особенно опасен дефицит на 14–18-й неделях беременности, когда формируются нейроны коры головного мозга предупредили специалисты

Норма йода в сутки для взрослых людей – 150 мкг, для беременных женщин – 22 мкг, для кормящих – 290 мкг. Больше всего йода можно получить, добавив в рацион морские водоросли, креветки, мидии, морскую рыбу, клюкву, яйца, шпинат. При этом, подчеркнули эксперты, важно избегать и избытка йода, поскольку он также может блокировать выработку гормонов.

Не стоит принимать биодобавки с йодом, не посоветовавшись с эндокринологом. Сначала проверьте щитовидную железу и уровень ее гормонов подытожили в Роскачестве

Ранее академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что почти все россияне испытывают дефицит йода разной степени выраженности.