Врач Белоусова: плаксивость может указывать на проблемы с щитовидной железой

Врач предупредила, на какие проблемы со здоровьем может указывать плаксивость Врач Белоусова: плаксивость может указывать на проблемы с щитовидной железой

Москва4 окт Вести.Проблемы с щитовидной железой у человека могут проявляться по-разному в зависимости от того, повышена или снижена ее функция. По словам врача-эндокринолога медицинской компании "СберЗдоровье" Маргариты Белоусовой, при заболеваниях щитовидки может встречаться плаксивость, однако сама по себе она не являются специфичным признаком.

При гипотиреозе, когда гормонов щитовидной железы недостаточно, человек может испытывать повышенную утомляемость, сонливость, зябкость, а также сухость кожи, трудности с дефекацией и снижение концентрации внимания, сказала Белоусова в разговоре с RT.

При тиреотоксикозе — избытке гормонов щитовидной железы — у пациента могут появляться нарушения сна, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, непереносимость жары, снижение массы тела при сохранённом или повышенном аппетите, а также эмоциональная неустойчивость, тревожность объяснила врач

Также при заболеваниях щитовидки могут встречаться плаксивость и раздражительность. Однако, как заметила эндокринолог, сами по себе они не являются специфичными признаками.

Такие изменения гораздо чаще могут быть связаны с переутомлением, недостатком сна, стрессом, возрастными особенностями или другими состояниями отметила она

По слова Белоусовой, на возможные заболевания щитовидки "могут указывать эмоциональные изменения в сочетании с другими характерными симптомами".

Однако, если изменения настроения сохраняются продолжительное и время и сочетаются с физическими проявлениями, то нужно обратиться к терапевту или эндокринологу.