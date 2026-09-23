Эксперт: почти все россияне испытывают дефицит йода Эксперт Минздрава Мокрышева: у всех россиян отмечается дефицит йода

Москва23 сен Вести.В настоящее время практически все население России испытывает дефицит йода, сообщает РИА Новости. Об этом на I Всероссийском конгрессе с международным участием "Питание - путь к здоровью нации" рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

В настоящее время практически у всего населения РФ имеется дефицит йода разной степени выраженности утверждается в представленной Мокрышевой презентации на конгрессе

Йод необходим для работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и рост. Дефицит йода может приводить к задержке развития и снижению работоспособности. Этот химический элемент напрямую оказывает влияние на функции клеток мозга. Хорошими источниками йода могут быть орехи, йодированная соль, морская капуста, морепродукты и рыба.

При бесконтрольном приеме йода может возникать аутоиммунный гипериоз, когда при передозировке йода иммунитет начинает атаку на щитовидную железу. А у пациентов среднего возраста (40-45 лет) прием йода может вызывать учащение сердцебиения до 120 ударов в минуту, тремор рук и потерю кальция в костных тканях.

Эксперт Минздрава также добавила, что примерно четверть тех, кто дополнительно принимает витамин D3, не чувствуют от него ощутимой пользы, поскольку доза препарата должна назначаться врачом с учетом особенностей каждого пациента.