Москва29 авгВести.Обнаружение узла в щитовидной железе во время ультразвукового исследования не является основанием для паники и немедленного начала лечения. Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.
По его словам, узел в щитовидной железе бывает практически у каждого второго человека.
Почти 50%, там 45% женщин, когда вы идете на УЗИ, вы должны понимать, что у вас шанс обнаружить там узел 50 на 50. Если это случайная находка на УЗИ, она не прощупывается, вы не видите этого узла … то, наверное, просто с этим жить. И помнить, что оценка щитовидной железы – это гормоны щитовидной железы ТТГ — тиреотропный гормон, а никак не ультразвуксказал он
Ранее эндокринолог Алла Морозова заявила, что заболеваниями щитовидной железы чаще страдают женщины, однако риски с возрастом повышаются и у мужчин.