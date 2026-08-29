Мясников рассказал, что нужно делать при обнаружении узла в щитовидной железе

Россиянам рассказали, что делать при обнаружении узла в щитовидной железе Мясников рассказал, что нужно делать при обнаружении узла в щитовидной железе

Москва29 авг Вести.Обнаружение узла в щитовидной железе во время ультразвукового исследования не является основанием для паники и немедленного начала лечения. Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По его словам, узел в щитовидной железе бывает практически у каждого второго человека.

Почти 50%, там 45% женщин, когда вы идете на УЗИ, вы должны понимать, что у вас шанс обнаружить там узел 50 на 50. Если это случайная находка на УЗИ, она не прощупывается, вы не видите этого узла … то, наверное, просто с этим жить. И помнить, что оценка щитовидной железы – это гормоны щитовидной железы ТТГ — тиреотропный гормон, а никак не ультразвук сказал он

Ранее эндокринолог Алла Морозова заявила, что заболеваниями щитовидной железы чаще страдают женщины, однако риски с возрастом повышаются и у мужчин.