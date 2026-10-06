Москва6 окт Вести.Для контроля артериального давления гипертоникам критически важно поддерживать оптимальный уровень калия, который способствует расслаблению сосудов и выведению натрия, однако перед коррекцией его потребления необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать опасных нарушений сердечного ритма. Об этом ИС "Вести" рассказала врач-кардиолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова

По последним статистическим данным, в России до 54% взрослого населения страдает от недостатка калия в организме, что повышает риск развития инсультов в семь раз и ишемической болезни сердца в четыре раза.

Для гипертоника ключевую роль играет потребление калия, потому что он усиливает натрийурез [процесс выведения ионов натрия из организма почками]. Еще один момент, который важен, наверное, в механизме действия калия — это прямое действие на гладкую мускулатуру сосуда. То есть калий вызывает расслабление сосудов, и, собственно говоря, сосуд расслабился, увеличился объем сосуда и снизилось артериальное давление. Калий, на самом деле, такой достаточно коварный элемент, потому что как его недостаток, так и его переизбыток ведут к развитию нарушений сердечного ритма. Поэтому я призываю сначала проверить, определить его уровень, клинические симптомы у себя посмотреть, проконсультироваться с врачом и только потом принимать решение, а надо ли вообще добирать извне рассказала врач-кардиолог

По ее словам, существенный недостаток калия человек может определить по самочувствию.

Очень важно обращать внимание на клинические симптомы: мышечные симптомы – это подергивания, судороги, а также слабость, снижение аппетита, отеки пояснила Хачирова

Она отметила, что для здорового человека или даже для гипертоника, у которого нет критического снижения уровня калия, достаточно добирать недостающий калий не из лекарственных препаратов, а из натуральных продуктов.

В первую очередь - это бобовые: чечевица, горох, фасоль, а из овощей — это картофель, запеченный в мундире, также богаты калием бананы и шпинат уточнила кардиолог

Ранее сообщалось, что хурма является источником микроэлементов: калий, йод, железо, кальций, фосфор, марганец и магний. В ней в два раза больше пищевых волокон, чем в яблоках, а также витаминов, особенно А, С и В.