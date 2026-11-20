Москва20 ноя Вести.Прием магниевых добавок может вызвать боли в животе и нарушения пищеварения у людей с заболеваниями кишечника. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель Экспертного центра Клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Ирина Тарасова.

По ее словам, при нарушении микрофлоры кишечника или синдроме избыточного бактериального роста магний может ухудшать усвоение пищи. Она также подчеркнула, что магний содержится в привычных продуктах, однако его поступление с пищей может быть недостаточным.

У магния две стороны: есть и польза, и вред. Если у пациента есть заболевание, как нарушенная микрофлора кишечника, называется это дисбактериоз или сибр (синдром избыточного бактериального роста), то прием этого магния ухудшает усвоение еды. И часто мы можем наблюдать диспептические явления, то есть и боли в животе, и расстройства, тем самым нарушается всасывание продуктов, человек начинает хуже себя чувствовать до того, когда начал принимать этот магний содержится в тех продуктах, которые мы, в принципе, употребляем постоянно, это и куриные яйца, но мы не употребляем в том объеме, как нужно в сутки. Плюс присутствуют хронические заболевания, которые нарушают всасывание. Ведь и горький шоколад также вполне возможно нам полезен, потому что это и горечь, и в то же время магний содержащий, успокаивают [еще] орехи в большом количестве пояснила Тарасова

Ранее врач-кардиолог Эльвира Хачирова объяснила роль калия в контроле артериального давления.