Врач Кашух: вздутие и нарушения стула иногда сохраняются после ОРВИ

Врач объяснила, почему после ОРВИ могут возникнуть проблемы с пищеварением Врач Кашух: вздутие и нарушения стула иногда сохраняются после ОРВИ

Москва5 ноя Вести.Вздутие живота, урчание и нарушения стула могут беспокоить даже после выздоровления от ОРВИ, рассказала RT гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам специалиста, инфекция может влиять на работу пищеварительной системы.

В частности, иногда меняется скорость продвижения пищи по кишечнику, из-за чего возникают дискомфорт, повышенное газообразование, запоры или диарея объяснила врач

Кроме того, на состояние ЖКТ сказываются изменения в питании во время болезни и прием лекарств, добавила эксперт. В частности, антибиотики способны менять состав кишечной микрофлоры, а жаропонижающие и обезболивающие при длительном использовании – раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника.

Чтобы помочь пищеварению восстановиться, Кашух посоветовала постепенно возвращаться к сбалансированному рациону, регулярно питаться, пить достаточно воды и больше двигаться. Самостоятельно принимать антибиотики, ферменты и пробиотики не стоит, уточнила гастроэнтеролог.

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