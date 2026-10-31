Доктор Мясников развеял миф о вреде от запивания пищи водой Доктор Мясников: запивать пищу водой не вредно

Москва31 окт Вести.Вода не разбавляет желудочный сок во время приема пищи и не несет опасности. Так врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников развеял в беседе с ИС "Вести" миф о том, что запивать еду водой якобы нельзя.

Он пояснил, что вода проходит через пищевод транзитом.

[Желудочный] сок она не разбавляет, она довольно быстро проходит транзитом и, собственно, ничего плохого для пищеварения она не делает… Хотите запивать – запивайте сказал Мясников

По его словам, неважно – теплая вода или холодная, с газом или без. Это никак не влияет на процесс переваривания пищи, сказал он.

Однако он порекомендовал не запивать еду чаем, так как он блокирует всасывание железа.

Этого делать действительно не надо, потому что танины (одно из веществ, которое вырабатывает чайное дерево в процессе роста для защиты от вредителей – прим. ред.) блокируют всасывание железа. А водичкой, почему, собственно, и нет? добавил Мясников

Ранее доктор рассказал, как правильно выбирать продукты. По его словам, когда человек смотрит на продукт, он должен понимать, из чего он состоит. Он привел в пример колбасу, состав которой определить на взгляд невозможно.