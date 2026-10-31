Москва31 окт Вести.Минеральный состав родниковой воды неизвестен, в ней может содержаться что угодно, и некоторые связывают случаи рассеянного склероза с употреблением воды из источников. Об этом рассказал ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он ответил на вопрос, можно ли пить родниковую воду.

С одной стороны, чистейшая родниковая вода… Какой там минеральный состав – никто не знает… Разово ты выпьешь — ничего с тобой не будет… Но в воде может быть все, что угодно. Во всяком случае некоторые есть источники, которые четко связывают случаи рассеянного склероза с употреблением родниковой воды. Родниковая вода как фактор риска при некоторых интересных заболеваниях фигурирует. Видимо, это там, где люди живут - у них родник, они пьют ее там десятилетиями отметил Мясников

Как обратил внимание врач, состав родниковой воды напрямую зависит от того, где она находится.

Потому что на вид это все прекрасно. Мы не знаем, сколько там радона – а радон везде в этих источниках. Мы не знаем, сколько там солей, есть ли они там вообще добавил он

Также доктор рассказал ИС "Вести", можно ли запивать пищу водой. По его словам, вода никак не влияет на процесс пищеварения.