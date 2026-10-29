Москва29 октВести.Врач-гастроэнтеролог онлайн-страховой "Лучи" Виктория Погосян в беседе с RT развеяла миф о том, что питье во время еды разбавляет желудочный сок и мешает перевариванию пищи.
По ее словам, вода не задерживается в желудке наравне со всей пищей и может покидать его быстрее, особенно если выпита отдельно от еды. Скорость опорожнения желудка зависит от состава и объема содержимого, добавила специалист.
Желудок регулирует выработку кислоты, а пищеварительные процессы изначально рассчитаны на изменение состава его содержимого. Более того, вода помогает увлажнять пищу и облегчает ее проглатывание, поэтому запивать еду вполне нормальносказала она
Говоря о других напитках, эксперт отметила, что сами по себе соки и газировка не нарушают усвоения пищи.
Однако сладкие напитки увеличивают калорийность рациона, а газировка у некоторых людей может усиливать вздутие, отрыжку или симптомы рефлюкса. Вывод: пить во время еды можно!отметила врач
Она предупредила, что чай, кофе и молоко могут снижать усвоение железа из пищи, а также влиять на всасывание отдельных лекарств. Поэтому лекарства лучше запивать обычной водой, если в инструкции не указано иное, заключила Погосян.
Ранее врач-иммунолог рассказал, сколько чашек чая можно пить в день.