Доктор Мясников рассказал о факторах развития сахарного диабета Доктор Мясников рассказал, что чаще всего становится причиной сахарного диабета

Москва24 окт Вести.Заболевание сахарным диабетом – следствие сложной системы реакций инсулина, инсулиновых рецепторов, а также микробиома на окружающую среду и питание. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что в случае диабета второго типа заболевание является наследственно обусловленным.

Сахарный диабет второго типа во многом наследственно обусловлен... Но здесь вопрос не в сладком. Вопрос вообще в образе питания. То, что сахарный диабет от сахара – это в корне неправильно… Это сложная система реакций нашего инсулина, инсулиновых рецепторов, микробиома у генетически предрасположенных людей на среду, на питание, на то, что мы вот эти ультрапереработанные продукты [употребляем], избыток не только сахара, но и соли, жиров и так далее. То есть это ответ на образ жизни объяснил Мясников

Ранее Мясников рассказал о правильном подходе к выбору продуктов. По его словам, при взгляде на еду нужно понимать, из чего она состоит.